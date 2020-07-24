Быков заявил, что не планирует пока работать главным тренером в хоккейных командах

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Быков не планирует в ближайшее время возобновлять тренерскую карьеру. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Быков возглавлял ЦСКА (2004-2009), "Салават Юлаев" (2009-2011), СКА (2014-2015), сборную России (2006-2011). В качестве главного тренера сборной он выиграл чемпионаты мира 2008 и 2009 годов, с "Салаватом Юлаевым" и СКА он стал обладателем Кубка Гагарина (2011, 2015).

"В планах такой работы нет, - сказал Быков. - Я не закрывал за собой дверь. Знаете, хоккей - это такая объемная индустрия и жизнь, что помимо игры, тренерской работы и судейства есть работа в плане руководства, стратегии. Есть очень много направлений в хоккее, в которых можно быть полезным в чем-то другом".

"Хоккей - это моя жизнь, благодаря хоккею я стал тем, кем стал, и сейчас настало время делиться опытом, пропагандировать этот спорт. Но, безусловно, я как тренер дверь не закрываю, поэтому ничего объявлять на данный момент я не собираюсь", - добавил Быков.