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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонист Логинов в августе планирует провести тренировочный сбор в Сочи

В июле спортсмен тренируется в Тюменской области

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов второй предсезонный сбор планирует провести в Сочи. Об этом ТАСС рассказал тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский.

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В июле Логинов тренируется в Заводоуковске Тюменской области.

"В Заводоуковске сбор продлится до 29 июля, - рассказал Кугаевский. - После Александр вернется домой в Саратов. В августе он планирует поехать на сбор в Сочи. Готовиться будет по отработанной годами программе".

Сборная России под руководством нового старшего тренера Юрия Каминского первый предсезонный сбор провела в Рыбинске, там же команда останется на августовский сбор.

Логинову 28 лет. Чемпионом мира он стал в прошлом сезоне, победив в спринтерской гонке. За последние три года он четырежды становился призером чемпионатов мира.

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