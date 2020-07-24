Павел Погребняк покинул футбольный клуб "Урал"

ТАСС, 24 июля. Футбольный клуб "Урал" объявил об уходе российского нападающего Павла Погребняка в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.
Погребняк выступал за "Урал" с лета 2018 года. В чемпионате и Кубке России 36-летний форвард провел 33 матча за команду из Екатеринбурга, забив восемь мячей и трижды ассистировав партнерам.
"Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внес в успехи "Урала", за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба. Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры", - говорится в сообщении пресс-службы "Урала".
"Уважаемые болельщики "Урала", я очень рад, что был частью команды на протяжении двух лет и очень благодарен вам за поддержку, - отметил Погребняк. - Я получал удовольствие от игры за "Урал", и у меня останутся только лучшие воспоминания об этом этапе карьеры, о наших победах. Сейчас я покидаю команду, но всегда буду переживать за ребят, с которыми выходил на поле в оранжевой форме. Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, что еще будет повод вернуться в этот город".
Помимо "Урала", Погребняк играл за московский "Спартак", петербургский "Зенит", московское "Динамо", "Тосно" (Ленинградская область), калининградскую "Балтику", подмосковные "Химки", ярославский "Шинник", томскую "Томь", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг". Вместе с "Зенитом" Погребняк становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, с "Тосно" игрок выиграл Кубок России. В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив восемь голов.