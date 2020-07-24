Павел Погребняк покинул футбольный клуб "Урал"

ТАСС, 24 июля. Футбольный клуб "Урал" объявил об уходе российского нападающего Павла Погребняка в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Погребняк выступал за "Урал" с лета 2018 года. В чемпионате и Кубке России 36-летний форвард провел 33 матча за команду из Екатеринбурга, забив восемь мячей и трижды ассистировав партнерам.

"Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внес в успехи "Урала", за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба. Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры", - говорится в сообщении пресс-службы "Урала".