Быков рассказал, что покинул СКА в 2015 году по семейным обстоятельствам

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Быков покинул клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА в 2015 году после победы в Кубке Гагарина в связи с семейными обстоятельствами. Об этом он рассказал в и нтервью ТАСС.

Быков возглавлял ЦСКА (2004-2009), "Салават Юлаев" (2009-2011), СКА (2014-2015), сборную России (2006-2011). В качестве главного тренера со сборной России выиграл чемпионаты мира 2008 и 2009 годов, с "Салаватом Юлаевым" и СКА он стал обладателем Кубка Гагарина (2011, 2015).

"Я уехал в Швейцарию по семейным обстоятельствам. По воспитанию, которое я получил, семья занимает первое место в моей жизненной философии, - сказал Быков. - Трудно, когда дети росли, а отца почти не видели, в то время это был наш выбор, но сейчас я могу выбрать и взять это время. Когда я хотел, чтобы родные были рядом, а их не было, почему при возможности я должен снова себя от этого отлучать".

"Если бы мы не выиграли Кубок Гагарина с первого года, я бы, наверное, остался, любой человек ставит перед собой какие-то задачи. Так как достигли результата, я нашел понимание, за что благодарен Геннадию Николаевичу Тимченко (председателю совета директоров СКА - прим. ТАСС). Он разрешил мне уехать к родным, хотя у меня был еще год контракта и он мог наложить санкции. Но по-человечески меня поняли, неустойку я не платил", - добавил он.