Биатлонист Гараничев продолжит тренироваться в Тюмени по планам тренера сборной России

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев до сентября будет тренироваться отдельно от сборной России по биатлону, при этом он продолжит работать по планам старшего тренера национальной команды Юрия Каминского. Об этом ТАСС рассказал тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский.

В июле Гараничев тренируется в Заводоуковске Тюменской области. Сборная страны под руководством нового старшего тренера Каминского первый предсезонный сбор проводит в Рыбинске, команда останется там и на августовский сбор.

"Евгений до сентября продолжит тренироваться в Тюменской области, - рассказал Кугаевский. - При этом важно отметить, что он на сто процентов будет придерживаться программы, которую составляет старший тренер сборной".

Гараничеву 32 года. На Олимпиаде в Сочи он завоевал бронзовую награду в индивидуальной гонке. Спортсмен является многократным победителем и призером чемпионатов Европы. В минувшем сезоне в общем зачете Кубка мира он занял 32-е место.