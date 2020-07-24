Президент ФК "Урал" считает, что Погребняку стоит завершить карьеру

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающему Павлу Погребняку, который покинул футбольный клуб "Урал" после завершения срока контракта, стоит завершить карьеру. Такое мнение ТАСС высказал президент "Урала" Григорий Иванов.

Погребняк выступал за "Урал" с лета 2018 года. В чемпионате и Кубке России 36-летний форвард провел 33 матча за команду из Екатеринбурга, забив восемь мячей и трижды ассистировав партнерам.

"У него закончился контракт, мы расстались в хороших отношениях, - сказал Иванов. - Думаю, ему нужно завершать [карьеру]. Но это мое мнение, он сам решит".

"Он очень хороший человек. Хочется поблагодарить его", - добавил президент "Урала".

Помимо "Урала", Погребняк играл за "Спартак", петербургский "Зенит", московское "Динамо", "Тосно" (Ленинградская область), калининградскую "Балтику", подмосковные "Химки", ярославский "Шинник", томскую "Томь", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг". Вместе с "Зенитом" Погребняк становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, с "Тосно" игрок выиграл Кубок России. В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив восемь голов.