Сын пропавшего Иваницкого предположил, что у отца могла случиться проблема с сердцем

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Владимир Иваницкий, сын олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого, пропавшего 22 июля в Рузском районе Московской области, предположил, что у отца могла случиться проблема с сердцем. Такое мнение он высказал ТАСС.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что полиция Московской области двое суток разыскивает 82-летнего Иваницкого, который ушел за грибами в лес и не вернулся.

"Он вышел из дома 22 июля в 12 часов дня, мы живем в деревне Ельники Рузского района, за грибами в сторону реки. У нас было такое увлечение, брали с собой какое-то плавсредство, переплавляешься, собираешь грибы и возвращаешься, туда люди не особо добираются, а папа раз в год позволял себе такое удовольствие. Он вошел в воду, и что-то случилось, когда он переплывал, предполагаю, что что-то произошло, возможно, сердце, возможно, судорога", - рассказал Иваницкий.

"Суднышко это нашли, его прибило к другой стороне реки, здесь течение небольшое, поверхность воды широкая, речка впадает в Озерницкое водохранилище, которое сделало ее большой. Расстояние метров в сто, но для нас не было проблемой преодолеть его, какую-то часть проходишь пешком, потом плывешь", - сообщил сын олимпийского чемпиона.

Телефон Александра Иваницкого оставался в зоне доступа: "Мама забеспокоилась в пять вечера, я сказал ей пока не волноваться, для папы погулять по лесу пять-семь часов - это нормальное явление, - добавил Владимир Иваницкий. - Но часов в семь вечера мы поняли, что оно уже ненормальное. Телефон работал, сообщения в WhatsApp приходили, но он их не читал, не видел, и, как выяснилось, телефон он тоже положил в это корытце. Я пошел к реке, нашел болоневые штаны, он их потерял, когда туда шел, и понятно было, что дошел, нашел точку в лес, все здорово зарастает каждый год, и было видно, где он заходил".

В настоящий момент Александра Иваницкого ищут водолазы, сотрудники МЧС. "Поиски идут второй день, также вчера рано утром Александр Александрович Карелин разослал информацию о произошедшем, чтобы было сделано все возможное. Сейчас очень важно, чтобы мама держалась, к ней сегодня должен приехать психолог от МЧС, очень важно найти правильные слова, ей сейчас сложнее всех нас, мы держимся", - заключил сын олимпийского чемпиона.

Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, четырехкратный чемпион мира, многократный победитель и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Иваницкий работал главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80. Также он преподавал в МГУ им. Ломоносова.

Олимпиада-80 прошла в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года, это были первые в истории Олимпийские игры на территории стран Восточной Европы, в 2020 году отмечается 40-летний юбилей проведения Игр.