Быков назвал главным достижением в работе с командой РФ по хоккею отсутствие отказников

Специалист возглавлял команду с 2006 по 2011 год. Вместе с ней он выиграл чемпионаты мира 2008 и 2009 годов, а также серебряные награды турнира 2010 года и бронзовые медали в 2007 году. До прихода Быкова ряд хоккеистов по разным причинам отказывался выступать за сборную России. При Быкове, в частности, на чемпионате мира 2008 года и Олимпиаде 2010 года выступал трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров.

"Я скажу, что это наша самая главная победа при работе в национальной команде, мы вернули веру ребят в институт сборных команд. Были непростые времена, и в свое время действительно стали появляться отказники. Важно было дать понять, с какой философией и отношением мы пришли работать в сборную и потом завоевать доверие ребят. Это было непросто, но необходимо, чтобы и сейчас мы снова радовались успехам сборной", - сказал он.

По мнению специалиста, его наработки сохранялись после ухода из национальной команды. "Мой коллега и друг Олег Знарок (главный тренер команды в 2014-2018 годах - прим. ТАСС) в сборной тоже придерживался такого же отношения. При всей строгости, требовательности и дисциплине он уважает своих игроков и понимает других людей", - подчеркнул он.