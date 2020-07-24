Путин ответил на просьбу ветерана о батутном центре в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал властям Санкт-Петербурга на необходимость создания батутного центра для подготовки спортсменов.

"Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга предусмотреть создание спортивного зала для занятий на батуте в целях подготовки спортсменов, занимающихся в государственном бюджетном учреждении Спортивной школе олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района Санкт-Петербурга", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Путин назначил ответственным за исполнение поручения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и ждет от него доклада до 1 октября.

26 июня на встрече президента в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции "Мы вместе" к Путину обратился ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Виноградов с просьбой оснастить батутный зал. Он попросил помощи для своих подопечных - чемпионок России Сони Тихоновой, Лиды и Марии Яковлевых, Ани Шпыневой. Тогда глава государства пообещал 90-летнему тренеру, что батут будет.