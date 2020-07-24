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Футбол в России

Сезон-2020/21 Российской премьер-лиги стартует 8 августа

Последний тур перед зимним перерывом намечен на 15-17 декабря
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 24 июля. Российский футбольный союз (РФС) на заседании исполкома организации утвердил начало сезона-2020/21 в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Сезон-2020/21 начнется матчем за Олимп - Суперкубок России 7 августа на стадионе московского ЦСКА "ВЭБ-Арена", в котором сыграют чемпион России "Зенит" (Санкт-Петербург) и победитель сезона-2019/20 Олимп - Кубка России. Финальный матч Кубка России состоится 25 июля на "Екатеринбург-Арене" (начало игры в 17:00 мск), в нем сыграют "Зенит" и подмосковные "Химки". В случае победы "Зенита" в матче за суперкубок сыграет московский "Локомотив", занявший второе место по итогам сезона РПЛ.

Первый тур нового сезона РПЛ запланирован на 8-9 августа, до перерыва на международные матчи в сентябре должны состояться шесть туров (первые два тура с разницей в неделю, туры с третьего по шестой пройдут с играми в середине недели). Последний тур перед зимним перерывом намечен на 15-17 декабря, чемпионат должен возобновиться туром с 26 по 28 февраля, все туры осенней части должны пройти в недельном цикле.

Сезон-2020/21 чемпионата России завершится 16 мая, 10 и 14 февраля - резервные дни.

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