Хранилище допинг-проб с Олимпийских игр в Токио будет находиться под постоянной охраной

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Хранилище допинг-проб, которые будут собираться перед и во время Олимпийских игр в Токио, будет находиться под постоянной охраной. Об этом говорится в отчете Международного агентства тестирования (ITA), который оказалось в распоряжении ТАСС.

В связи с пандемией коронавируса проведение Олимпийских игр в Токио было перенесено на лето 2021 года.

"ITA завершила строительство охраняемого объекта для долгосрочного хранения проб, - говорится в документе. - На этом объекте будут храниться все образцы, собранные во время Игр в Токио".

Предполагается, что в хранилище будут поступать все образцы, собранные во время квалификационных соревнований к Играм в Токио. "Долгосрочное хранение также будет предложено другим антидопинговым организациям начиная с сентября 2020 года", - отмечает ITA.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На прошлых летних Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро, антидопинговыми службами было собрано почти 5 тыс. проб.

Взятые у участников Олимпийских игр в Токио допинг-пробы будут храниться десять лет.