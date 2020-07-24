Владикавказская "Алания" выступит в сезоне-2020/21 ФНЛ

"Алания" по итогам сезона-2019/20 первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) заняла второе место в зоне "Юг". В первом туре сезона-2020/21 ФНЛ "Алания" примет "СКА-Хабаровск" 1 августа.

В высшем дивизионе чемпионата СССР "Алания" дебютировала в 1970 году (в тот момент команда носила название "Спартак"). Но по итогам первого же сезона в элите клуб вылетел во второй дивизион. Команда из Владикавказа вновь оказалась в высшем дивизионе чемпионата СССР только в 1991 году.

В 1995 году "Алания" выиграла чемпионат России, также футболисты из Владикавказа дважды становились серебряными призерами чемпионата (1992, 1996), команда непрерывно выступала в высшем дивизионе национального чемпионата с 1992 по 2005 год, также владикавказский клуб играл в высшем дивизионе в 2010 году и сезоне-2012/13. В сезоне-2010/11 "Алания" дошла до финала Кубка России, но уступила ЦСКА со счетом 1:2.

Из-за финансовых проблем "Алания" с 2014 года выступала в ПФЛ.