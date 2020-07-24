Чемпионат Европы по мотоболу пройдет на Ставрополье в 2023 году

ПЯТИГОРСК, 24 июля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по мотоболу в 2023 году планируется провести в городе Ипатово Ставропольского края на базе мотобольного клуба "Колос". Подготовка к проведению соревнования начнется уже в 2020 году, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы региона.

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"Ставропольский край получил право проведения на своей территории в 2023 году чемпионата Европы по мотоболу. Соревнования планируется проводить в Ипатово на базе мотобольного клуба "Колос", который входит в число лучших команд России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимиров поручил начать подготовку к мероприятию уже в 2020 году. Особое внимание должно быть уделено подготовке площадки соревнования, вопросам размещения спортсменов и зрителей, выстраиванию эффективной системы логистики и безопасности.

"Работа по проведению на территории края соревнований международного уровня очень важна. Она поможет привлечь к нам регион новых туристов из других регионов России и из-за рубежа. Мы должны сделать так, чтобы, познакомившись с нашим регионом, они обязательно захотели вернуться сюда снова", - цитирует пресс-служба губернатора.