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Летние олимпийские виды спорта

Старт велогонки "Джиро д'Италия" состоится 3 октября на Сицилии

Изначально планировалось провести гонку с 9 по 31 марта

ТАСС, 24 июля. Старт престижной веломногодневки "Джиро д'Италия" пройдет 3 октября в городе Монреале, расположенном на Сицилии. Об этом сообщает пресс-служба велогонки.

"Джиро д'Италия" будет проходить до 25 октября. Изначально планировалось провести гонку с 9 по 31 марта, старт был намечен в Будапеште. Но из-за пандемии коронавируса проведение "Джиро д'Италия" было отложено до осени 2020 года.

"В этом году "Джиро д'Италия" начнется на Сицилии, мы достигли соглашения, что 3 по 6 октября пройдут четыре этапа на острове, прежде чем гонка достигнет континента, - сказал губернатор Сицилии Нелло Мусумечи. - Это великолепное событие, не только со спортивной точки зрения. Оно важно и для продвижения туризма, так как подчеркивает самые красивые места и самые интересные ландшафты нашего региона".

"Джиро д'Италия" проводится с 1909 года и входит в число самых престижных веломногодневок наряду с "Тур де Франс" и "Вуэльтой", которые также были перенесены. В 2020 году "Тур де Франс" планируют провести с 29 августа по 20 сентября, "Вуэльту" - с 20 октября по 8 ноября.

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