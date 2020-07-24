Айткулов назначен и. о. главного тренера ФК "Оренбург"

Айткулов сменил на этому посту Константина Парамонова. Ранее Айткулов занимал в клубе должность старшего тренера.

ТАСС, 24 июля. Футбольный клуб "Оренбург" объявил о том, что Ильшат Айткулов назначен исполняющим обязанности главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба "Оренбурга".

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"Футбольный клуб "Оренбург" расстается с Константином Парамоновым. Благодарим тренера за проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры", - говорится в сообщении.

Парамонов возглавил "Оренбург" 19 июня 2020 года. В мае команду покинул предыдущий главный тренер Константин Емельянов. Под руководством Парамонова "Оренбург" провел 8 матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) прошедшего сезона, одержав одну победы, один раз сыграв вничью и шесть раз проиграв. При этом дважды "Оренбургу" засчитывались технические поражения из-за неявки на матчи в связи с выявлением случаев заражение коронавирусом в команде.

"Оренбург" занял последнее, 16 место в РПЛ по итогам сезона и вылетел в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).