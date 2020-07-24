РФС утвердил новый формат проведения Кубка России

Предстоящий розыгрыш Кубка России станет первым в новом формате. В нем будут созданы 10 групп из трех команд, представляющих Тинькофф-РПЛ, Олимп - Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и Олимп - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Из каждой группы в 1/8 финала турнира выйдут клубы, которые займут первые места в своих группах. При этом шесть клубов, которые в следующем сезоне будут участвовать в еврокубках, начнут выступление в Кубке России именно со стадии 1/8 финала. На групповом этапе Лиги чемпионов сыграют "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Локомотив" (Москва), с третьего квалификационного раунда в Лиге чемпионов выступление начнет "Краснодар", "Ростов" примет участие в квалификации Лиги Европы.

Победитель сезона-2019/20 Олимп - Кубка России получает путевку в групповой этап Лиги Европы, 25 июля в Екатеринбурге встретятся подмосковные "Химки" и "Зенит", в случае победы "Химок" клуб завоюет путевку (ЦСКА сыграет в квалификации Лиги Европы), если победит "Зенит", то ЦСКА получит прямую путевку в групповой этап Лиги Европы, а в квалификации сыграет московское "Динамо".