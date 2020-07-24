ФК "Урожай" переименован в "Кубань"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение изменить название краснодарского футбольного клуба "Урожай" на "Кубань". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

"Исполком РФС принял решение в связи с истечением 24-месячного срока с момента утраты НАО "Футбольный клуб "Кубань" профессионального статуса по причинам, не связанным со спортивным результатом, в соответствии с постановлением исполкома № 169/8 от 25.11.2015 "Об обеспечении защиты интересов субъектов футбола в случае утраты клубом профессионального статуса", разрешить ООО "Футбольный клуб "Урожай" (г. Краснодар) изменить наименование на ООО "Профессиональный футбольный клуб "Кубань" без возникновения у такого клуба спортивного или иного правопреемства с НАО "Футбольный клуб "Кубань", - говорится в сообщении.

Существовавший в регионе с 1928 года клуб "Кубань" в мае 2018-го не смог пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза из-за финансовых долгов. Арбитражный суд Краснодарского края 17 декабря 2018 года вынес решение о признании банкротом "Кубани" (юридическое лицо - НАО "Футбольный клуб "Кубань").

После банкротства "Кубани" в Краснодаре спортивная общественность считает созданный "Урожай" правопреемником клуба с многолетней историей. В 2018 году власти региона говорили о необходимости присвоения клубу названия "Кубань". Эта тема активно тогда обсуждалась, однако на использование бренда был введен запрет судом в виду наличия у клуба долгов перед кредиторами. В декабре 2019 года арбитражный управляющий ФК "Кубань" предоставил клубу право использовать название в предстоящем сезоне-2020/21.

Клуб "Урожай" был основан в 2018 году. По итогам досрочно завершившегося первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) клуб занял 11-е место в зоне "Юг".