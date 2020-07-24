РФС отложил определение лучшего игрока сезона-2019/20 чемпионата России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) отложил вопрос об объявлении лауреатов наград по итогам сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил член исполкома РФС Михаил Гершкович.
В пятницу состоялось заседание исполкома РФС по итогам сезона.
"Пока этот вопрос немного отложили, он требует определенной доработки, не нашлось общего понимания по некоторым вопросам, поэтому взяли паузу по определению лучшего игрока. Думаю, решение будет в ближайшее время. Сегодня ли? Не могу сказать", - отметил Гершкович.
В рамках подведения итогов сезона-2019/20 РФС объявляет лауреатов премии в номинациях "Лучший футболист года", "Надежда" (юноши до 21 года), "Лучший тренер года", "Лучшая команда года" и "За вклад в развитие футбола". Также будет назван список из 33 лучших футболистов по итогам сезона-2019/20.