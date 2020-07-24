РФС отложил определение лучшего игрока сезона-2019/20 чемпионата России

"Пока этот вопрос немного отложили, он требует определенной доработки, не нашлось общего понимания по некоторым вопросам, поэтому взяли паузу по определению лучшего игрока. Думаю, решение будет в ближайшее время. Сегодня ли? Не могу сказать", - отметил Гершкович.

В рамках подведения итогов сезона-2019/20 РФС объявляет лауреатов премии в номинациях "Лучший футболист года", "Надежда" (юноши до 21 года), "Лучший тренер года", "Лучшая команда года" и "За вклад в развитие футбола". Также будет назван список из 33 лучших футболистов по итогам сезона-2019/20.