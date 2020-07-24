Дюков: РФС разрешил отменять ошибочные желтые карточки вопреки подходу УЕФА и ФИФА

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) принял решение дать возможность Контрольно-дисциплинарному комитету (КДК) отменять ошибочно показанные игрокам желтые карточки, которые влекут за собой автоматический пропуск матча, с сезона-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) вопреки подходу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом на пресс-конференции по итогам исполкома РФС заявил президент организации Александр Дюков.

Данное изменение в дисциплинарном регламенте РФС было утверждено на заседании исполкома организации в пятницу.

"Есть определенный подход УЕФА и ФИФА. То решение, которое мы приняли, не соответствует тому, за что выступают УЕФА и ФИФА. Мы пришли к этому, исходя из российской действительности. Были случаи, не скажу, что их много. Это эксперимент, вполне возможно, мы вернемся к тому, что эти четвертые-восьмые карточки не будут пересматриваться", - сказал Дюков.

"Что касается отмены любой карточки, что дальше - мы будем пересматривать любое решение судьи? Есть инспектор, который ставит оценку. Это влияет на их рейтинг, судьи заинтересованы в том, чтобы меньше ошибаться", - добавил президент РФС.

По словам заместителя генерального секретаря РФС Дениса Рогачева, о возможности отмены желтых карточек, влекущих за собой пропуск следующего матча, ходатайствовал "Краснодар". Предложение поддержали все клубы, за исключением одного.

Ранее КДК мог отменять только желтые карточки, ошибочно предъявленные другому игроку, а также ошибочно показанную красную карточку.