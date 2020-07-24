Дюков прокомментировал отсутствие пункта о досрочной отставке президента в уставе РПЛ

23 июля на общем собрании РПЛ планировали утвердить новый устав лиги. В проекте, разосланном клубам заранее, отсутствовал пункт, по которому главу лиги можно было отправить в отставку решением 2/3 голосов членов РПЛ. Это вызвало вопросы в СМИ. Позднее РПЛ разослала клубам вариант устава, содержащий вышеуказанный пункт, сославшись на ошибку юридического отдела.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал недоразумением ситуацию с проектом устава Российской премьер-лиги (РПЛ), из которого был изъят пункт о досрочной отставке президента РПЛ решением большинства членов. Свое мнение Дюков высказал журналистам после заседания исполкома РФС.

"Я посчитал, что это недоразумение. Потом позвонил Сергей Геннадьевич Прядкин (президент РПЛ - прим. ТАСС) и подтвердил это. Считаю, что РПЛ оперативно сработала, вопрос закрыт, инцидент исчерпан", - сказал Дюков.

Дюков рассказал о работе оперативного штаба лиги по предотвращению случаев заражения коронавирусом. "Сергей Геннадьевич докладывал, что работа велась, посещались клубы. Мы должны понимать, что не все зависит от оперативного штаба. В ситуации с COVID-19 нет человека, который мог бы в одиночку решить эту проблему", - отметил он.

"Что касается возобновления чемпионата, это важное решение. Мы дали правильный позитивный сигнал обществу о том, что надо возвращаться к нормальной жизни. Лига проделала большую работу, РФС один не смог бы этого сделать", - добавил он.