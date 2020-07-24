Дюков: принять решение о расширении РПЛ после окончания чемпионата было бы неправильно

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Принять решение о расширении числа участников следующего чемпионата Тинькофф-Российской премьер-лиги (РПЛ) в данный момент было бы неправильно. Об этом на пресс-конференции заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Самарские "Крылья Советов" и "Оренбург" стали худшими командами чемпионата и покинули высший дивизион. В новом сезоне клубы сыграют в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В четверг на общем собрании РПЛ представители обоих клубов проголосовали за расширение РПЛ до 18 команд. Пополнят РПЛ волгоградский "Ротор" и "Химки".