Дюков: принять решение о расширении РПЛ после окончания чемпионата было бы неправильно

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Принять решение о расширении числа участников следующего чемпионата Тинькофф-Российской премьер-лиги (РПЛ) в данный момент было бы неправильно. Об этом на пресс-конференции заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Самарские "Крылья Советов" и "Оренбург" стали худшими командами чемпионата и покинули высший дивизион. В новом сезоне клубы сыграют в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В четверг на общем собрании РПЛ представители обоих клубов проголосовали за расширение РПЛ до 18 команд. Пополнят РПЛ волгоградский "Ротор" и "Химки".
"Я этот вопрос обсуждал с Сергеем Геннадьевичем Прядкиным (президентом РПЛ - прим. ТАСС), за проголосовали только два клуба. При всем уважении к клубам, которые покидают РПЛ, это решение (о расширении РПЛ до 18 команд) было бы неправильным. Нельзя менять правила после того, как соревнования завершились. Коронавирус стал форс-мажором, но когда мы принимали решение о возобновлении, все знали о том, что придется доигрывать в таких условиях", - отметил Дюков.
"Принять другое решение было бы неправильно. Тогда у нас каждый сезон что-то бы происходило, что позволяло бы пересматривать количество клубов", - добавил президент РФС.