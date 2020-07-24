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Футбол в России

Дюков: принять решение о расширении РПЛ после окончания чемпионата было бы неправильно

Глава РФС заявил, что нельзя менять правила после того, как соревнования завершились
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Принять решение о расширении числа участников следующего чемпионата Тинькофф-Российской премьер-лиги (РПЛ) в данный момент было бы неправильно. Об этом на пресс-конференции заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Самарские "Крылья Советов" и "Оренбург" стали худшими командами чемпионата и покинули высший дивизион. В новом сезоне клубы сыграют в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В четверг на общем собрании РПЛ представители обоих клубов проголосовали за расширение РПЛ до 18 команд. Пополнят РПЛ волгоградский "Ротор" и "Химки".

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"Я этот вопрос обсуждал с Сергеем Геннадьевичем Прядкиным (президентом РПЛ - прим. ТАСС), за проголосовали только два клуба. При всем уважении к клубам, которые покидают РПЛ, это решение (о расширении РПЛ до 18 команд) было бы неправильным. Нельзя менять правила после того, как соревнования завершились. Коронавирус стал форс-мажором, но когда мы принимали решение о возобновлении, все знали о том, что придется доигрывать в таких условиях", - отметил Дюков.

"Принять другое решение было бы неправильно. Тогда у нас каждый сезон что-то бы происходило, что позволяло бы пересматривать количество клубов", - добавил президент РФС.

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Российский футболРоссияДюков, Александр Валерьевич
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