"Зенит" оштрафован на 500 тыс. рублей за баннер с изображением владельца "Спартака" Федуна

ТАСС, 24 июля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал петербургский "Зенит" на 500 тысяч рублей за появление на трибуне баннера с изображением владельца "Спартака" Леонида Федуна. Об этом рассказал председатель КДК Артур Григорьянц, комментарий которого приводит пресс-служба РФС.

Также "Зенит" наказан условным закрытием девяти секторов на один домашний матч Кубка России. Испытательный срок составляет два года. Также "Зенит" по итогам матча оштрафован на 150 тыс. рублей за нарушение регламента возобновления сезона и на 100 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.