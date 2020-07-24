Дюков заявил, что настаивал на переносе матчей РПЛ из-за заражений коронавирусом в клубах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Инициатива о переносах матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) после возобновления сезона-2019/20 из-за случаев заражения коронавирусом в клубах исходила от президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова. Об этом Дюков заявил на пресс-конференции по итогам исполкома РФС.
"Краснодар" согласился перенести матч 23-го тура РПЛ против "Динамо" из-за заражения коронавирусом трех футболистов московского клуба с 21 июня на 19 июля. "Сочи" отказался переносить игру 23-го тура с "Ростовом" после обнаружения инфекции у футболистов ростовского клуба, в составе клуба на матч вышли игроки академии. "Оренбургу" и "Сочи" было засчитано два технических поражения из-за того, что клубы ушли на карантин и не смогли принять участие в матчах.
"Что касается полемики о переносе, этот ящик Пандоры открыл я. Мы боролись за возвращение футбола: была проделана большая работа, другие федерации сейчас пытаются решить проблемы по возобновлению, им непросто, тогда было непросто вдвойне, - сказал Дюков. - На тот момент у меня было сильное желание, чтобы мы начали играть и не было технического начисления очков, я дал возможность "Сочи" и "Ростову" договориться. Они не договорились, а "Краснодар" и "Динамо" договорились, эмоциональная реакция была вызвана этим, к этому Сергей Геннадьевич [Прядкин] (президент РПЛ - прим. ТАСС) не имеет никакого отношения".
Глава РФС прокомментировал возможные изменения в санитарном регламенте. "Продолжается обсуждение, в регламенте будут определенные изменения. Если следовать рекомендациям, правильно проводить тестирование, то вспышки исключены. Не хочу комментировать, что произошло в клубах, но они сделали все, чтобы это произошло", - подчеркнул он.