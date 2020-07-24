Дюков заявил, что настаивал на переносе матчей РПЛ из-за заражений коронавирусом в клубах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Инициатива о переносах матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) после возобновления сезона-2019/20 из-за случаев заражения коронавирусом в клубах исходила от президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова. Об этом Дюков заявил на пресс-конференции по итогам исполкома РФС.

"Краснодар" согласился перенести матч 23-го тура РПЛ против "Динамо" из-за заражения коронавирусом трех футболистов московского клуба с 21 июня на 19 июля. "Сочи" отказался переносить игру 23-го тура с "Ростовом" после обнаружения инфекции у футболистов ростовского клуба, в составе клуба на матч вышли игроки академии. "Оренбургу" и "Сочи" было засчитано два технических поражения из-за того, что клубы ушли на карантин и не смогли принять участие в матчах.