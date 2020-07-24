Дюков: Роспотребнадзор может запретить проводить матчи со зрителями в случае нарушений

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор может запретить проводить матчи Тинькофф-Российской премьер-лиги (РПЛ) с болельщиками тем клубам, чьи фанаты будут нарушать социальную дистанцию. Об этом на пресс-конференции сообщил президент РФС Александр Дюков.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходили со зрителями, заполняемость стадиона не превышала 10% от общей вместимости, рассадка зрителей должна была производиться с учетом социальной дистанции. Фанаты некоторых клубов нарушали социальную дистанцию.

"РФС при всем желании не может ходить за каждым болельщиком и проверять, носит ли он маску и перчатки. Это ответственность лиги, есть штрафы. За несоблюдение правил могут быть санкции Роспотребнадзора - это не штраф, а запрет на проведение матчей с болельщиками", - отметил Дюков.

"В основном зрители пытаются соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Это отличается от того, что происходит на улицах многих городов. В этом плане, на мой взгляд, стадионы - островки безопасности. Могу сказать, что проведение матчей со зрителями не ухудшило эпидемиологическую ситуацию в городах", - добавил президент РФС.

Новый чемпионат РПЛ начнется 8 августа.