Девять случаев заражения коронавирусом выявлено в клубе КХЛ "Северсталь"

ТАСС, 24 июля. Девять тестов на коронавирусную инфекцию среди игроков и сотрудников череповецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Имена заразившихся не сообщаются. Отмечается, что зараженные находятся на самоизоляции, болезнь протекает бессимптомно. Подчеркивается, что оставшаяся часть команды продолжает тренироваться в Череповце.

Ранее стало известно, что клуб отменил учебно-тренировочный сбор в подмосковном Долгопрудном. В прошедшем сезоне КХЛ команда заняла десятое место в Западной конференции и не смогла выйти в плей-офф. Сезон-2020/21 КХЛ планируется начать 2 сентября.