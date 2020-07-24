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КХЛ

Девять случаев заражения коронавирусом выявлено в клубе КХЛ "Северсталь"

В клубе заявили, что зараженные находятся на самоизоляции, болезнь протекает бессимптомно

ТАСС, 24 июля. Девять тестов на коронавирусную инфекцию среди игроков и сотрудников череповецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Имена заразившихся не сообщаются. Отмечается, что зараженные находятся на самоизоляции, болезнь протекает бессимптомно. Подчеркивается, что оставшаяся часть команды продолжает тренироваться в Череповце.

Ранее стало известно, что клуб отменил учебно-тренировочный сбор в подмосковном Долгопрудном. В прошедшем сезоне КХЛ команда заняла десятое место в Западной конференции и не смогла выйти в плей-офф. Сезон-2020/21 КХЛ планируется начать 2 сентября.

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