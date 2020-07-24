Клубы РПЛ должны решить вопрос о возможности переноса матчей из-за коронавируса до 31 июля

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Решение о возможности переноса матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за случаев заражения коронавирусом клубы должны принять до 31 июля. Об этом на пресс-конференции по итогам исполкома Российского футбольного союза заявил президент организации Александр Дюков.

В сезоне-2019/20 "Краснодар" согласился перенести матч 23-го тура РПЛ против "Динамо" с 21 июня на 19 июля из-за трех случаев заражения коронавирусом у футболистов московского клуба.

"Что касается переноса матчей, это решение должна принять лига. Кто-то считает, что не нужно резервировать даты для подобного рода игр, потому что это приведет к конфликтам, кто-то считает, что это более правильно, поскольку будет соблюден спортивный принцип, - сказал Дюков. - В данном случае это должно быть решение клубов и лиги, какое оно будет, такое РФС и поддержит".

"Важно, чтобы не было "серых" зон, которые повлекли бы за собой негативный шлейф. Решение должно быть принято до 31 июля. Оно должно быть утверждено бюро исполкома РФС", - добавил он.

"Сочи" отказался переносить игру 23-го тура с "Ростовом" после обнаружения инфекции у футболистов ростовского клуба, в составе "Ростова" на поле вышли игроки академии. "Оренбургу" и "Сочи" было засчитано по два технических поражения из-за того, что клубы ушли на карантин и не смогли принять участие в матчах.

Сезон-2020/21 начнется 8 августа, 7 августа "Зенит" сыграет в матче за Олимп - Суперкубок России, соперник определится по итогам финала Олимп - Кубка России, в котором "Зенит" сыграет с подмосковными "Химками" 25 июля на "Екатеринбург-Арене" (начало игры в 17:00 мск). В случае победы "Зенита" в игре за суперкубок сыграет московский "Локомотив", занявший второе место по итогам сезона РПЛ, победа "Химок" даст им путевку в матч за суперкубок.