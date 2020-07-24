Путин: Всемирная шахматная онлайн-олимпиада повысит популярность этого вида спорта

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Всемирная шахматная онлайн-олимпиада Международной шахматной федерации (FIDE) получит признание спортивной общественности. Как сообщает в пятницу пресс-служба Кремля, об этом глава государства заявил в приветствии участникам и организаторам турнира.

"Интерактивные шахматы уже завоевали серьезную популярность, ежедневно проводится свыше 16 миллионов онлайн-партий, но такое масштабное событие, как Всемирная шахматная онлайн-олимпиада ФИДЕ, состоится впервые, - отмечается в послании. - Рассчитываю, что ваш турнир получит признание шахматной общественности, пройдет на высоком организационном и техническом уровне, внесет вклад в дальнейшее продвижение шахмат за счет активного использования передовых информационных технологий".