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Шахматные турниры

Путин: Всемирная шахматная онлайн-олимпиада повысит популярность этого вида спорта

Президент рассчитывает, что турнир пройдет на высоком организационном и техническом уровне

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Всемирная шахматная онлайн-олимпиада Международной шахматной федерации (FIDE) получит признание спортивной общественности. Как сообщает в пятницу пресс-служба Кремля, об этом глава государства заявил в приветствии участникам и организаторам турнира.

"Интерактивные шахматы уже завоевали серьезную популярность, ежедневно проводится свыше 16 миллионов онлайн-партий, но такое масштабное событие, как Всемирная шахматная онлайн-олимпиада ФИДЕ, состоится впервые, - отмечается в послании. - Рассчитываю, что ваш турнир получит признание шахматной общественности, пройдет на высоком организационном и техническом уровне, внесет вклад в дальнейшее продвижение шахмат за счет активного использования передовых информационных технологий".

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"Инициатива провести такие дистанционные соревнования нашла широкую поддержку, объединила вместе команды из 163 стран мира, - подчеркнул российский лидер. - И потому уверен, что ваш представительный международный турнир достойно заменит в спортивном календаре очные состязания 44-й Шахматной олимпиады, которые, к сожалению, перенесены из-за последствий сложной эпидемиологической ситуации".

Всемирная шахматная онлайн-олимпиада пройдет с 25 июля по 30 августа. Сборная России начнет свое выступление с плей-офф, который стартует 19 августа.

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