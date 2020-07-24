Дюков признал, что избежать проблем с возобновлением РПЛ во время пандемии не удалось

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков доволен тем, что Российская премьер-лига завершила сезон, прерванный из-за пандемии. В беседе с журналистами по итогам заседания исполкома РФС он при этом признал, что оставшиеся матчи чемпионата прошли не без проблем.

"Я доволен тем, что нам удалось возобновить сезон, который завершится завтра (финалом Кубка России - прим. ТАСС). Решение было принято правильное, но с точки зрения реализации не все получалось. Если говорить о вспышках, наверное, их можно было избежать. Наверное, этот урок поможет нам всем в следующем сезоне. Если повторится, не будет в таком масштабе", - отметил Дюков.