Дюков признал, что избежать проблем с возобновлением РПЛ во время пандемии не удалось

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков доволен тем, что Российская премьер-лига завершила сезон, прерванный из-за пандемии. В беседе с журналистами по итогам заседания исполкома РФС он при этом признал, что оставшиеся матчи чемпионата прошли не без проблем.
"Я доволен тем, что нам удалось возобновить сезон, который завершится завтра (финалом Кубка России - прим. ТАСС). Решение было принято правильное, но с точки зрения реализации не все получалось. Если говорить о вспышках, наверное, их можно было избежать. Наверное, этот урок поможет нам всем в следующем сезоне. Если повторится, не будет в таком масштабе", - отметил Дюков.
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией. По ходу чемпионата коронавирусом заразились футболисты "Динамо", "Оренбурга", "Ростова", "Сочи", "Уфы" и ЦСКА. "Оренбург" и "Сочи" не смогли провести по два матча чемпионата, им было присуждено техническое поражение. Из-за того, что решения относительно проведения матчей принимали местные отделения Роспотребнадзора, возникали ситуации, при которых в похожих ситуациях одним командам разрешали играть, другим - нет. Это вызывало критику со стороны клубов.
"У Роспотребнадзора свой подход - они отвечают за эпидемиологическую обстановку в стране. Мы хотели прописать все, но каждый случай уникален. Нужно применять индивидуальный подход, все не прописать. Решения, которые принимали главные санитарные врачи, были правильными, они хотели помочь клубам, которые находятся на их территории", - добавил президент РФС.
Следующий сезон РПЛ стартует 8 августа.