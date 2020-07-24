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ММА

Боец Исмаилов заявил, что близок к завершению карьеры

После победы над Александром Емельяненко он указал на свой возраст - 34 года

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов считает, что в скором времени будет вынужден принять решение о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

"Даже если организм хорошо себя чувствует, я близок к завершению карьеры. Мне уже 34 года", - сказал собеседник агентства.

На счету Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья в ММА. У Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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ММА
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В пятницу он проиграл Исмаилову нокаутом на турнире в Сочи
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