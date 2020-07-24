Боец Исмаилов заявил, что близок к завершению карьеры

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов считает, что в скором времени будет вынужден принять решение о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

"Даже если организм хорошо себя чувствует, я близок к завершению карьеры. Мне уже 34 года", - сказал собеседник агентства.

На счету Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья в ММА. У Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.