Сломанный нос и беспомощность. Емельяненко досрочно проиграл Исмаилову на турнире ACA

СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи. Спортсмены соревновались в тяжелой весовой категории.

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Изначально бой должен был состояться в апреле в Москве. Позже поединок перенесли из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. По аналогичной причине бой в Сочи проходил без зрителей. Всем фанатам смешанных единоборств, которые успели купить билеты, организаторы обещали вернуть средства в полном объеме. Исмаилову для боя пришлось перейти из среднего в тяжелый вес. Спортсмен набрал перед поединком около 15 кг, однако на взвешивании соперник оказался тяжелее более чем на 22 кг. Емельяненко показал вес 117,1 кг, Исмаилов - 94,6 кг. Однако на самом поединке это не отразилось. Исмаилов с первых секунд боя показал, что не собирается действовать вторым номером, надеясь на один точный удар. Практически сразу он попал Емельяненко в челюсть, после чего перевел поединок в борьбу. Уже в первом раунде соперник Исмаилова пропустил несколько тяжелых ударов и выглядел беззащитным.

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Стартовая пятиминутка завершилась под диктовку бывшего средневеса. Многим даже показалось, что судья остановил бой. Однако это был гонг, спасший Емельяненко от поражения в первом же раунде. Вторая пятиминутка прошла по схожему сценарию - стойка, удары и переход в борьбу. Третий раунд был решающим для Емельяненко, однако и в этот раз он не смог ничего противопоставить сопернику. Спортсмен получил сильное рассечение, врачи осмотрели его и разрешили продолжить бой. После этого Исмаилов обрушил на Емельяненко поток ударов. Продолжительное избиение прервал рефери, остановивший поединок. Особенная победа Перед поединком Исмаилов говорил журналистам, что не боится Емельяненко, но хочет сохранить мандраж для боя. Вероятно, у спортсмена получилось совершить задуманное. Свою победу над Емельяненко он назвал особенной.

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"Мы хотим попробовать себя в чем-то новом. Давно слежу за Александром, с начала его карьеры. Это для меня особенный боец, это особенная победа", - сказал Исмаилов сразу после боя. Емельяненко получил несколько травм по ходу поединка. После боя он прошел медицинское обследование. Одним из подтвержденных повреждений стал перелом носа. "Все проходит, это тоже пройдет", - сказал Емельяненко. Уже в субботу россиянин планирует вернуться в Грозный, где проводил подготовку к бою. Исмаилов же, если не считать небольшого рассечения, травм в поединке не получил. Логичный исход Поединок не получился таким, каким его ожидали увидеть поклонники смешанных единоборств. Тотальное преимущество Исмаилова никто не мог спрогнозировать. Промоутер Камил Гаджиев отметил, что считал Емельяненко фаворитом. Свое мнение он поменял незадолго до поединка.

"Сначала я считал Сашу явным фаворитом, но вчера одумался - увидел, как мотивирован Исмаилов, прочитал его уверенность. Он делал то, что всегда делает, ничего сверхъестественного не придумывал. У Саши не было идей и приемов. Емельяненко недооценивал Магомеда - много работал с железом и мало внимания уделил партеру, именно в борьбе он выглядел абсолютно беспомощным", - сказал Гаджиев. Аналогичного мнения придерживается российский боец Александр Шлеменко. Он считает, что Исмаилов воспользовался слабой стороной соперника. "Предсказуемо все завершилось, но я думал, что Магомед выиграет по очкам. У Емельяненко слабая борьба, Исмаилов это показал, добивание тоже можно считать логичным исходом", - заявил Шлеменко.

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