СМИ: "Манчестер Юнайтед" может приобрести футболиста "Баварии" Комана

ТАСС, 25 июля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересован в трансфере французского полузащитника немецкой "Баварии" Кингсли Комана. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал The Athletic.

Основной целью на трансферном рынке для "Манчестер Юнайтед" является английский полузащитник немецкой "Боруссии" (Дортмунд) Джейдон Санчо, однако руководство клуба прорабатывает другие варианты по усилению состава. Ожидается, что переговоры с "Боруссией" получатся непростыми, поэтому, по информации The Athletic, представители клуба из Манчестера уже провели первый раунд переговоров по трансферу Комана. Трансферная стоимость 24-летнего француза, по данным портала Transfermarkt, оценивается в €40 млн, его контракт с "Баварией" рассчитан до лета 2023 года.

Коман выступает за "Баварию" с 2017 года, в сезонах-2015/16 и 2016/17 полузащитник играл за мюнхенский клуб на правах аренды. За это время он пять раз становился чемпионом Германии и по три раза обладателем кубка и суперкубка страны. Также Коман представлял итальянский "Ювентус", с которым дважды выиграл чемпионат Италии и по разу Кубок и Суперкубок Италии, и французский "Пари Сен-Жермен", дважды став чемпионом Франции и по разу победив в национальных кубке и суперкубке.

В составе сборной Франции Коман провел 22 матча, забив четыре гола. Из-за травмы полузащитник был вынужден пропустить победный для национальной команды чемпионат мира 2018 года в России.