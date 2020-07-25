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Футбол в России

Сергей Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ

В пяти матчах под руководством Семака в июле "Зенит" одержал четыре победы и один раз сыграл вничью, став досрочно чемпионом страны
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 25 июля. Сергей Семак, возглавляющий петербургский футбольный клуб "Зенит", признан лучшим тренером Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в июле. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

За Семака единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер". Помимо Семака, на награду претендовали серб Марко Николич (московский "Локомотив"), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Подпалый (тульский "Арсенал") и Леонид Слуцкий (казанский "Рубин").

В пяти матчах под руководством Семака в июле "Зенит" одержал четыре победы и один раз сыграл вничью, что позволило петербургскому клубу выиграть чемпионат России досрочно за четыре тура до конца турнира.

Семаку 44 года, он возглавляет "Зенит" с мая 2018 года, специалист второй год подряд стал с клубом чемпионом страны. Также он тренировал "Уфу", с которой впервые в истории клуба вышел в квалификацию Лиги Европы, и входил в тренерский штаб сборной России.

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