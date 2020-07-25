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ММА

Александр Емельяненко получил травму ноги в поединке с Исмаиловым

В пятницу Емельяненко проиграл Исмаилову в третьем раунде боя турнира ACA 107, после поединка у него был диагностирован перелом носа

СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко получил травму ноги в поединке с Магомедом Исмаиловым. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

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В пятницу Емельяненко проиграл Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде в главном бою турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107. После поединка у него был диагностирован перелом носа.

На счету 34-летнего Исмаилова в смешанных единоборствах 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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