Федерация спортивной борьбы России окажет помощь семье погибшего чемпиона ОИ Иваницкого

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) окажет всю необходимую помощь семье погибшего чемпиона Олимпийских игр 1964 года по вольной борьбе, комментатора церемоний открытия и закрытия Олимпиады-1980 Александра Иваницкого. Об этом ТАСС рассказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях подмосковной Рузы, позднее начались его поиски. Как предположил его сын, Владимир Иваницкий, после того как отец вошел в воду, у него могли случиться проблемы с сердцем. Тело Иваницкого было найдено в субботу в реке. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что смерть олимпийского чемпиона, по предварительным данным, не носит криминального характера.

"До последнего надеялись на чудо, но, к огромному сожалению, произошла настоящая трагедия, - сказал Мамиашвили. - ФСБР, безусловно, окажет всю необходимую помощь, как и ЦСКА - он многие годы представлял Вооруженные силы, все окажут поддержку семье. Светлая память, самое главное сейчас поддержать близких. Это неоценимая утрата для его семьи, супруги, сына, внучек".

"Иваницкий принадлежал к числу героических людей - дети войны, с обостренным чувством гордости, понимания того, что они представляют великий народ-победитель, и это красной нитью проходило через всю его жизнь. Это чувство колоссальной ответственности, понимание, какую они страну представляют, это формировало таких людей. Они это тиражировали, и это может быть одна из основ, которые цементируют наш отечественный спорт и в частности борьбу. Это наше великое наследие, светлая память", - завлючил собеседник агентства.

Иваницкий - чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, четырехкратный чемпион мира, многократный победитель и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Он работал главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады-1980, работал на телеканалах РТР, "НТВ Плюс", "Матч ТВ". Также он преподавал в МГУ имени М. В. Ломоносова.