Медведь: олимпийский чемпион по борьбе Иваницкий был мощным человеком, следившим за собой

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по борьбе, комментатор церемоний открытия и закрытия Олимпиады-80 Александр Иваницкий был сильным, здоровым человеком, соблюдавшим режим и следившим за собой. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, знаменосец сборной СССР на Олимпиаде 1972 года Александр Медведь.

22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях подмосковной Рузы, перестал выходить на связь, позднее начались его поиски. Его тело было найдено в реке в субботу. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что смерть олимпийского чемпиона, по предварительным данным, не носит криминального характера.

"Виделись с ним в последний раз во время чемпионата Европы, он приезжал в Махачкалу. Мы постоянно поддерживали связь и с его сыном Володей, он приезжал на мой юбилей, - сказал Медведь. - С огромным сожалением узнал о произошедшем, это был сильный, мощный, здоровый человек, который серьезно соблюдал режим, следил за собой. Я просто удивляюсь, как такое могло произойти".

"Сожалею, что не смогу попасть на его похороны, сам сейчас нахожусь в госпитале. Мы дружили, были в одной сборной, вместе выиграли первую Олимпиаду, вместе были и на Играх в 1980 году. Мне очень жаль", - добавил он.

Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, четырехкратный чемпион мира, многократный победитель и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Он работал главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80. Также он преподавал в МГУ им. Ломоносова.