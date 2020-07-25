Исмаилов заявил, что его бой с Емельяненко должны были остановить в первом раунде

СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов считает, что рефери должен был остановить его поединок против Александра Емельяненко в первом раунде. Об этом Исмаилов заявил ТАСС.

В пятницу Емельяненко проиграл Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Соч. После поединка у него был диагностирован перелом носа.

"Мне не понравилось, что рефери не остановил поединок в первом раунде. Мне показалось, что уже пора было останавливать", - сказал Исмаилов.

На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.