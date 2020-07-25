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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонист Сидоров сломал ключицу во время тренировки на сборе в Рыбинске

Спортсмену скорректировали подготовку

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Евгений Сидоров сломал ключицу после падения на тренировке во время сбора национальной команды в Рыбинске Ярославской области. Об этом ТАСС рассказал старший тренер резерва сборной Сергей Белозеров.

В Рыбинске в июле команда проводила первый предсезонный сбор.

"На первой же тренировке на классических роллерах он не вписался в поворот и вылетел с трассы, - сказал Белозеров. - Поначалу все было нормально, но во время обследования в больнице обнаружили перелом".

"Понятно, что полноценно тренироваться он сейчас не может, поэтому скорректировали его подготовку. Сейчас основная нагрузка будет ложиться на ноги", - добавил он.

Травма не позволит Сидорову присутствовать на втором сборе национальной команды, который в августе вновь пройдет в Рыбинске. Ожидается, что биатлонист восстановится к сентябрю.

Сидорову 22 года, в прошлом сезоне он впервые попал в сборную страны и выступил на трех этапах Кубка IBU. В гонках он не смог подняться выше 76-го места.

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