Биатлонист Малиновский до сентября будет тренироваться отдельно от сборной России

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский как минимум до сентября будет готовиться к сезону отдельно от сборной России по биатлону. Об этом ТАСС рассказал старший тренер резервного состава сборной России Сергей Белозеров.

В июле основной и резервный составы российской команды провели первый предсезонный сбор в Рыбинске, там же команда соберется в августе для прохождения второго сбора. Малиновский был включен в резервный состав национальной команды.

"Личный тренер Игоря попросил до летнего чемпионата России дать им подготовиться самостоятельно", - отметил Белозеров.

Малиновский будет тренироваться в условиях среднегорья на Семинском перевале (Республика Алтай). Одна из команд России может провести там третий предсезонный сбор.

Летний чемпионат России пройдет в сентябре в Тюмени.

Малиновскому 23 года, на взрослом уровне высоких результатов он пока не достигал. В прошлом сезоне биатлонист не выступал на крупных международных стартах.