{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонист Малиновский до сентября будет тренироваться отдельно от сборной России

В июле основной и резервный составы провели первый сбор в Рыбинске, там же команда соберется в августе для прохождения второго сбора

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский как минимум до сентября будет готовиться к сезону отдельно от сборной России по биатлону. Об этом ТАСС рассказал старший тренер резервного состава сборной России Сергей Белозеров.

На эту тему

В июле основной и резервный составы российской команды провели первый предсезонный сбор в Рыбинске, там же команда соберется в августе для прохождения второго сбора. Малиновский был включен в резервный состав национальной команды.

"Личный тренер Игоря попросил до летнего чемпионата России дать им подготовиться самостоятельно", - отметил Белозеров.

Малиновский будет тренироваться в условиях среднегорья на Семинском перевале (Республика Алтай). Одна из команд России может провести там третий предсезонный сбор.

Летний чемпионат России пройдет в сентябре в Тюмени.

Малиновскому 23 года, на взрослом уровне высоких результатов он пока не достигал. В прошлом сезоне биатлонист не выступал на крупных международных стартах.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол во Франции
Обследование выявило у футболиста ПСЖ Мбаппе растяжение связок голеностопа
Футболист получил травму в финале Кубка Франции в субботу, 12 августа у ПСЖ запланирован матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Читать полностью