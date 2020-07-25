Голос ОИ-1980 смолк в подмосковном лесу. Не стало великого борца и комментатора Иваницкого

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе, комментатор церемоний открытия и закрытия Игр 1980 года в Москве Александр Иваницкий погиб в Подмосковье. Его тело нашли на четвертый день поисков водолазы. Днем 22 июля Иваницкий ушел за грибами в лес - он не мог отказать себе в многолетнем увлечении. Иваницкий не выбирал легких путей, ходил по лесу по пять-семь часов, всегда переправляясь по реке в только немногим известное грибное место. Часто он проходил этот путь со своим сыном - Владимиром Иваницким, также известным российским комментатором, но на этот раз рискнул пойти в поход в одиночку. К вечеру его супруга Татьяна Владимировна, почувствовав неладное, позвонила сыну.

Владимир Иваницкий быстро приехал к родителям и первым начал поиски отца, нашел его одежду, увидел, где отец входил в реку через заросли. Затем к поискам подключились МЧС, поисковые отряды, местная полиция, дагестанские борцы, помог с поисками и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Через день после происшествия многие облегченно вздохнули и начали поздравлять Иваницкого-младшего - телеграм-канал Life Shot сообщил, что Александр Владимирович найден, а сын находится с ним в больнице. Это сообщение оказалось дезинформацией - Владимир Иваницкий в ответ на поздравления ТАСС ответил: "Звонят, поздравляют, но это неправда, чушь, поиски продолжаются". Они продолжались до позднего вечера 24 июля и были возобновлены 25 июля - тело Иваницкого было найдено в 11 утра водолазами. Все, кто знал Александра Владимировича, до последнего надеялись на чудо, ведь такие, как он, никогда не сдаются. Трехлетним ребенком он оказался в блокадном Ленинграде, в 1942 году вместе с родителями был эвакуирован из города по "Дороге жизни". В 18 лет он пришел в борьбу, а через пять лет стал серебряным призером чемпионата СССР, через два года - чемпионом мира, а еще через два, в 1964 году, выиграл олимпийское золото в Токио. Чемпионаты мира в общей сложности он выигрывал четырежды. Про таких говорят - рожденные побеждать. Завершив карьеру в 1967 году, Иваницкий не побоялся попробовать себя на новом поприще - сначала он занялся административной работой, а уже в 1973 году стал руководить главной редакцией спортивных программ Гостелерадио СССР, в эфире во время церемонии закрытия Игр-1980 он комментировал ее вместе с легендарным Николаем Озеровым.

На эту тему Федерация спортивной борьбы России окажет помощь семье погибшего чемпиона ОИ Иваницкого

Спортсмен внутренней культуры Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов был хорошо знаком с Иваницким. "Он был выдающимся борцом в тяжелом весе, и одним из тех, кто набрался смелости уйти в несколько другую сферу, - рассказал ТАСС Смирнов. - Когда он перешел работать на телевидение, у него была качественно новая программа, уровень спортивных комментаторов. Когда он только начинал, его дети были малышами - светлый человек, прекрасный специалист своего дела, он один из тех примеров, когда великие спортсмены утверждаются в несколько другой сфере, другой области - как журналисты, телекомментаторы и руководители в этой сфере, это был человек большой внутренней культуры". "Для меня лично это большая трагедия, потому что я достаточно хорошо его знал, - отметил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Конечно, когда такие люди уходят, разрывается нить поколений, он активно участвовал в передаче опыта, встречался с молодыми спортсменами в рамках нашей программы "Олимпийская страна". Когда такие вещи происходят, как частичка тебя потеряна. Это большой урон для всего олимпийского движения, который в данном случае восполнить невозможно". Президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили подчеркнул, что Иваницкий принадлежал к числу героических людей. "Дети войны, с обостренным чувством гордости, понимания того, что они представляют великий народ-победитель, и это красной нитью проходило через всю его жизнь. Это чувство колоссальной ответственности, понимание, какую они страну представляют, это формировало таких людей", - сказал Мамиашвили. Комментируя ложное сообщение в СМИ от 24 июля, Мамиашвили подчеркнул: "Нет предела человеческому цинизму и невежеству, если такие вещи происходят даже когда речь идет о человеческой жизни - полная некомпетентность и отсутствие принципов, бог им судья". "Был сильным, мощным здоровым человеком" Для молодого поколения российских борцов Иваницкий всегда был примером. Главный тренер российской сборной по вольной борьбе Дзамболат Тедеев рассказал ТАСС, что Иваницкий всегда был рядом с командой - "всегда поддерживал нас советом, был рядом, мы все равнялись на него". Олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро Абдулрашид Садулаев назвал Иваницкого сильной личностью и настоящим борцом. "Для российской спортивной борьбы это огромная, невосполнимая потеря. Мы всегда равнялись и будем равняться на таких людей, это - наша история, наши ориентиры, наши ценности", - отметил он.

На эту тему Александр Жуков: Иваницкий был великим спортсменом и замечательным человеком