"Зенит" в четвертый раз стал обладателем Кубка России по футболу

Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба. В матче за Олимп - Суперкубок России "Зенит" 7 августа сыграет с занявшим второе место в чемпионате страны московским "Локомотивом". Встреча пройдет в Москве на "ВЭБ-Арене".

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" стал победителем Олимп - Кубка России по футболу. В финальном матче, который прошел в Екатеринбурге, петербуржцы обыграли подмосковные "Химки" со счетом 1:0.

"Химки", возглавляемые с конца января Сергеем Юраном, во второй раз вышли в финал турнира, в 2005 году подмосковный клуб уступил в решающем матче ЦСКА. По итогам досрочно завершенного первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Химки" заняли второе место и в следующем сезоне сыграют в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).

"Зенит" выиграл трофей в четвертый раз (1999, 2010, 2016, 2020), еще один раз команда становилась обладателем Кубка СССР (1944). "Зенит" оформил так называемый золотой дубль - в одном сезоне клуб выиграл чемпионат и кубок страны. Подобное удалось "Зениту" во второй раз в истории (первый раз - 2010 год). Петербургский клуб является шестикратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020), четырехкратным обладателем суперкубка страны (2008, 2011, 2015, 2016), победителем Кубка и Суперкубка УЕФА (оба - 2008), Кубка Интертото (2000).

Со следующего сезона розыгрыш Кубка России будет проходить в новом формате. После 1/64 финала будут созданы 10 групп из трех команд, представляющих РПЛ, ФНЛ и Олимп - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Победители групп выйдут в 1/8 финала турнира, где к ним добавятся шесть клубов, которые в следующем сезоне будут участвовать в еврокубках ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов" и "Динамо").

Екатеринбург задышал футболом только перед матчем

Футбольная атмосфера в Екатеринбурге чувствовалась не столько благодаря финальному матчу, сколько завершившемуся два года назад чемпионату мира. То тут, то там на улицах города можно было встретить граффити с изображением талисмана мирового первенства волка Забиваки и цифрами 2018. О последней игре сезона-2019/20 напоминали только редкие люди в атрибутике "Зенита", наслаждавшиеся хорошей погодой. Поклонников "Химок" в Екатеринбурге практически не было видно.

Только за пару километров от "Екатеринбург-Арены" корреспондент ТАСС увидел первую рекламу финала Кубка России. Возможно, этим можно объяснить то, что многие местные жители были не в курсе проведения в их городе матча. Такие находились даже среди сотрудников заведений, находящихся в 100 метрах от арены.

Для некоторых екатеринбуржцев интерес к финалу Кубка России угас после того, как местный "Урал" на прошлой неделе в полуфинале проиграл "Химкам". Другие местные жители, напротив, отправлялись на арену целыми семьями, облачившись в шарфы с российским триколором. За пару часов до начала игры к "Екатеринбург-Арене" начали стягиваться небольшие группы фанатов сине-бело-голубых. Как сообщили ТАСС в пресс-службе петербургского клуба, их на игру приехало не меньше 1 000 человек.

Встретить болельщиков "Химок" на подступах к стадиону было непросто. Либо их было действительно мало, либо они приехали на игру без клубной атрибутики. Тем интереснее было встретить на финале Кубка России болельщиков других клубов. В их числе были поклонники ЦСКА, тульского "Арсенала" и даже прекратившего существование в 2018 году пермского "Амкара".

На финале Кубка России "Екатеринбург-Арена" была заполнена не больше чем на 10% от максимальной вместимости - 27 тыс. зрителей. Небольшое число билетов, поступивших в продажу, не помешало перекупщикам достать их. До самого стартового свистка некоторые из них пытались отбить хотя бы часть потраченных денег, предлагая болельщикам купить билеты ниже их номинальной стоимости (1,5 тыс. рублей на центральную трибуну вместо 1,9 тыс. рублей).

Онлайн-концерт и болельщики на удалении

Главной особенностью финального матча в Екатеринбурге стала 150-метровая LED-система, установленная на нижнем ярусе одной из центральных трибун. Перед игрой на ней и двух табло транслировалась концертная программа. В ее рамках в онлайн-режиме для болельщиков выступили популярные группы Little big, "Дискотека авария", Zivert, "Танцы минус" и "Смысловые галлюцинации".

Только перед началом матча, когда болельщики разместились на трибунах, стало понятно, что "Химки" в этой игре будут поддерживать около 100 человек. Но преимущество "Зенита" в числе поклонников было десятикратным, из-за чего кричалки поклонников подмосковной команды были слышны редко. Во время игры на LED-экран выводились сигналы с веб-камер болельщиков, которые виртуально присутствовали на матче.

Стоит отметить, что фанаты обеих команд располагались на трибунах за воротами с нарушением социальной дистанции. Гораздо более дисциплинировано вели себя любители футбола, сидящие на центральных трибунах. Главный тренер "Химок" Сергей Юран расположился на скамейке в футболке с изображением Игоря Нетто, посвященной победе сборной СССР на чемпионате Европы 1960 года.

Матч не был полон такого же накала, как полуфинальная встреча между "Зенитом" и столичным "Спартаком", но тем не менее зрители не раз аплодировали подвигам голкипера "Химок" Ильи Лантратова после опаснейших ударов нападения петербуржцев. Также по ходу матча были слышны заряды болельщиков "Зенита", посвященные капитану команды сербу Браниславу Ивановичу - игрок проводил свой последний матч в футболке "Зенита". Главные аплодисменты от своих болельщиков получил Дзюба, реализовавший пенальти на 84-й минуте матча.

Несмотря на атаки чемпионов России по ходу встречи, "Химки" также наседали на ворота соперника и попали в штангу на пятой компенсированной ко второму тайму минуте, но удача в этот день была на стороне команды Сергея Семака - 1:0. "Зенит" стал четырехкратным обладателем Кубка России.