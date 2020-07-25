ФК "Динамо" стал последним участником Лиги Европы от России

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Стали известны команды, которые представят Россию в футбольной Лиге Европы сезона-2020/21. Окончательный состав участников определился после победы петербургского "Зенита" над подмосковными "Химками" (1:0) в финале Олимп - Кубка России.

"Зенит" в четвертый раз стал обладателем Кубка России по футболу

Благодаря победе петербуржцев ЦСКА, занявший четвертое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), получил прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. Занявший пятое место "Ростов" начнет участие в еврокубке с третьего отборочного раунда, а ставшее шестым московское "Динамо" - со второго.

В Лиге чемпионов от России сыграют чемпион страны "Зенит", ставший вторым "Локомотив" (обе команды начнут участие с группового этапа) и занявший третье место "Краснодар" (с третьего раунда квалификации).

"Динамо" сыграет в еврокубках впервые с сезона-2014/15. Тогда бело-голубые дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили итальянскому "Наполи", это достижение является наивысшим для "Динамо" в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы. "Динамо" по спортивному принципу добилось путевки в Лигу Европы сезона-2015/16, но Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил клуб от участия из-за нарушения финансового fair play. Всего для "Динамо" это участие во втором по силе европейском турнире станет 17-м.