Футболисты "Зенита" разбили трофей Кубка России во время празднования победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Игроки петербургского футбольного клуба "Зенит" уронили трофей Олимп - Кубка России во время празднования победы в финале турнира над подмосковными "Химками".

Финальный матч Кубка России между "Зенитом" и "Химками" прошел в субботу в Екатеринбурге и завершился победой петербургского клуба со счетом 1:0. Во время церемонии награждения капитан "Зенита" Бранислав Иванович уронил трофей при передаче его партнеру. В результате падения разбилась крышка хрустальной чаши, которая была создана в 2010 году.

В 2007 году после победы "Локомотива" в Кубке России капитан команды Дмитрий Лоськов выронил трофей, повредив серебряную подставку хрустальной чаши.