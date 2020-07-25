Дюков: ФИФА и УЕФА не одобрили бы расширение Российской премьер-лиги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не поддержали бы расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд. Об этом в эфире "Матч ТВ" рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Общее собрание РПЛ 23 июля не поддержало предложение о расширении лиги до 18 команд в сезоне-2020/21.

"Это было решение РПЛ, я соглашусь с ним, поскольку неправильно менять правила уже после того, как завершен турнир. Были одни договоренности, нельзя нарушать правила игры, это нарушает целостность турнира и спортивные принципы. Безусловно, это решение не было бы поддержано ни ФИФА, ни УЕФА", - сказал Дюков.