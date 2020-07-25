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Футбол в России

Талалаев покинул пост главного тренера ФК "Крылья Советов"

Решение связано с тем, что 47-летний специалист возглавит другой клуб
Андрей Талалаев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Андрей Талалаев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 25 июля. Российский специалист Андрей Талалаев принял решение об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.

Отмечается, что решение связано с тем, что 47-летний специалист возглавит другой клуб. Руководить самарской командой на предсезонных сборах будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус. Талалаев возглавил команду 28 июня, по итогам сезона "Крылья Советов" не сумели сохранить прописку в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), заняв предпоследнее, 15-е место. Следующий сезон "Крылья Советов" проведут в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

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"Как я говорил ранее, нисколько не жалею о решении возглавить "Крылья Советов" за шесть туров до окончания чемпионата, - сказал Талалаев. - Я благодарен руководству клуба и лично Александру Фетисову (председатель совета директоров самарского клуба - прим. ТАСС) за оказанное доверие в такой сложный момент, отдельно хочу поблагодарить футболистов за профессионализм и за то, что они быстро приняли мои новые требования. Нам с тренерским штабом удалось встряхнуть команду, перестроить тактические схемы и сделать так, чтобы команда показывала свои лучшие качества на поле. Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все от нее возможное, где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус".

Талалаев до "Крыльев Советов" был главным тренером российских клубов "Волга" (Нижний Новгород), "Тамбов", "Химки", "Росич" (Москва), а также армянского "Пюника", помощником тренера в краснодарской "Кубани". В 2004 году специалист работал в тренерском штабе московского "Спартака" под руководством итальянца Невио Скалы, затем в течение пяти лет руководил юношескими сборными России разных возрастов.

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