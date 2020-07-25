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Футбол в России

Дюков: использование LED-экрана с болельщиками оживило атмосферу финала Кубка России

Во время игры на экран, размещенный внутри "Екатеринбург-Арены", выводились сигналы с веб-камер болельщиков, которые виртуально присутствовали на матче

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Использование LED-экрана, на который выводились сигналы с веб-камер болельщиков, оживило атмосферу финала Олимп - Кубка России. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

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В субботу в финале турнира в Екатеринбурге петербургский "Зенит" обыграл "Химки" со счетом 1:0. Во время игры на LED-экран, размещенный внутри стадиона, выводились сигналы с веб-камер болельщиков, которые виртуально присутствовали на матче. "Екатеринбург-Арена" из-за пандемии была заполнена не больше чем на 10% от максимальной вместимости - 27 тыс. зрителей.

"Атмосфера отличная, считаю, что РФС, администрация Свердловской области и футбольный клуб "Урал" многое сделали для хорошей организации финала, - сказал Дюков. - Болельщиков не хватало, но мы пытались добавить этот цифровой онлайн-формат. Считаю, это сделало атмосферу еще более живой".

Теги
Российский футболРоссияДюков, Александр Валерьевич
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