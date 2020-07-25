"Севастополь" обыграл "Крымтеплицу" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. "Севастополь" победил "Крымтеплицу" из Симферопольского района со счетом 2:0 в гостевом матче 21-го тура чемпионата Крыма по футболу.

Мячи забили Олег Солович (59-я минута) и Захар Тарасенко (74).

В других матчах тура "ТСК-Таврия" дома проиграла клубу "Фаворит-ВД Кафа" (0:2), "Инкомспорт" на своем поле уступил "Евпатории" (0:2), "Океан" и "Кызылташ" сыграли вничью (1:1).

В турнирной таблице лидирует "Евпатория", в активе которой 56 очков, далее следуют "Крымтеплица" (40), "Севастополь" (34), "ТСК-Таврия" (32), "Кызылташ" (28), "Океан" (18), "Фаворит-ВД Кафа" (14), "Инкомспорт" (14).

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).