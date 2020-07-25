Нурмагомедов намерен выполнить планы отца по строительству спортобъектов в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 25 июля. /ТАСС/. Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов намерен воплотить в жизнь планы отца по строительству спортивных объектов в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

В частности, обсуждалось строительство спортивного комплекса в поселке Дубки Казбековского района и Центра спортивной подготовки по единоборствам в селении Сильди Цумадинского района. Васильев отметил, что теперь строительство этих спортивных сооружений - еще и дань памяти великого тренера.

"У нас есть поручение президента РФ и долг памяти Абдулманапа Нурмагомедова, которого мы все безмерно уважали и ценили, он был моим советником, много помогал, поддерживал. Это была во многом его идея, он ею жил и нас в хорошем смысле "заразил", внушил энергию побед, которых он умел достигать во все времена, делая из обычных мальчишек чемпионов мира, причем с минимальными ресурсами, чему всем нам нужно поучиться. Поэтому, думаю, сегодня, за этим столом, каждый понимает меру служебной и нравственной ответственности, но работать над этими проектами - это еще и дело чести", - подчеркнул Глава региона.

По спортивному комплексу в поселке Дубки в конце прошлого года был заключен контракт на разработку проектно-сметной документации. Кроме того, планируется включить этот объект в госпрограмму республики "Развитие физической культуры и спорта в РД на 2021-2024 годы", провести защиту в Минспорте РФ. В Центре спортивной подготовки в селении Сильди предусмотрена практически такая же инфраструктура, как и на первом объекте. Но сейчас территория, где будет возводиться Центр, относится к землям лесного фонда, их надо перевести в необходимую категорию, соответствующая заявка уже направлена в Федеральное агентство лесного хозяйства РФ. На сегодняшний день построена технологическая подъездная автомобильная дорога для доставки техники и строительных материалов на объект. За счет бюджета республики вскоре здесь будет проложена капитальная асфальтированная дорога.

"Хотел бы всех поприветствовать и поблагодарить за уважительное и доверительное отношение к моему отцу. У него было очень много планов, я считаю своим долгом довести их до конца", - сказал Хабиб Нурмагомедов.