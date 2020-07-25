Вратарь "Химок" Лантратов: плохих эмоций после финала Кубка России по футболу не осталось

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Финал Олимп - Кубка России по футболу против "Зенита" не оставил для игроков "Химок" плохих эмоций. Об этом ТАСС рассказал вратарь подмосковной команды Илья Лантратов.

"Химки" уступили в Екатеринбурге со счетом 0:1, пропустив единственный мяч с пенальти.

"Не сказал бы, что эмоции негативные - играли более чем достойно, - сказал Лантратов. - Просто немного обидно, плохих эмоций не было никаких, в раздевалке не было никаких слез и истерик. Играли уверенно. Не сказать, чтобы все время простояли в обороне, сыграли уверенно и пытались выбегать в атаки".

"Чувство неудовлетворения есть. Обидно, но негативных эмоций нет", - отметил вратарь "Химок".