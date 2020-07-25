Глава Пермского края выступил с предложением возродить ФК "Амкар"

ТАСС, 25 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин выступил с предложением возродить в Перми футбольный клуб "Амкар". Комментарий Махонина приводит пресс-служба правительства Пермского края.

В субботу состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Российским футбольным союзом (РФС) и шестью регионами. Пермский край представляли Махонин и президент местной федерации футбола Дмитрий Терехов. Аналогичное соглашение в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" было подписано с Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областями.

"Соглашение с РФС позволит нам продолжить развитие детского спорта, для этого будет создана академия футбола. Помимо этого каждому мальчику и юноше нужен кумир: в Перми кумирами были футболисты клуба "Амкар". Относительно недавно бренд "Амкара" был передан Пермскому краю, на первом этапе им сможет пользоваться академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги. Думаю, что за два года это сделать реально", - заявил Махонин.

Также он отметил, что пермская "Звезда", которая выступает в Олимп - Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), продолжит существование. Махонин допустил существование в Пермском крае двух клубов, которые будут спонсироваться из бюджета региона.

"Амкар" был расформирован летом 2018 года. Клуб с 2004 по 2018 год выступал в Российской премьер-лиге. Высшим достижением команды является четвертое место по итогам сезона 2008 года, которое дало право выступить в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, где "Амкар" проиграл английскому "Фулхэму" по сумме двух встреч. В кубке страны команда доходила до финала в 2008 году и уступила ЦСКА.