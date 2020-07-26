Золотой дубль "Зенита". Клуб из Петербурга второй раз выиграл РПЛ и Кубок России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" обыграл подмосковные "Химки" в финале Олимп - Кубка России по футболу. Игра на "Екатеринбург-Арене" завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых, автором единственного гола стал нападающий Артем Дзюба, который на 84-й минуте реализовал пенальти.

"Зенит" выиграл Кубок России в четвертый раз (1999, 2010, 2016, 2020), еще один раз команда становилась обладателем Кубка СССР (1944). В сезоне-2019/20 сине-бело-голубые оформили так называемый золотой дубль - в одном сезоне выиграли чемпионат и кубок страны. Ранее подобное удавалось им в 2010 году. В российской истории дубль делали также "Спартак" (1994, 1998) и ЦСКА (2005, 2006, 2013). Петербургский клуб является шестикратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020), четырехкратным обладателем Cуперкубка России (2008, 2011, 2015, 2016), победителем Кубка и Суперкубка УЕФА (оба - 2008). "Химки", занявшие второе место по итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевавшие право выступить в следующем розыгрыше Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), второй раз в истории дошли до финала Кубка России и вновь не сумели завоевать трофей. В первый раз команда дошла до решающей стадии национального кубка в 2005-м, где уступила ЦСКА (0:1). "Зенит" на пути к финалу обыграл красноярский "Енисей" (2:1), томскую "Томь" (4:0), грозненский "Ахмат" (2:1) и московский "Спартак" (2:1). "Химки" прошли курский "Авангард" (4:1), казанский "Рубин" (3:0), "Оренбург" (2:1), столичное "Торпедо" (5:1) и екатеринбургский "Урал" (3:1). С сезона-2020/21 розыгрыш Кубка России будет проходить в новом формате. После 1/64 финала будут созданы 10 групп из трех команд, представляющих РПЛ, ФНЛ и Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним добавятся шесть клубов - участников еврокубков ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов" и "Динамо").

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Современные технологии украсили финал Атмосфера праздника, коим и был последний матч сезона-2019/20 в российском футболе, начала ощущаться в Екатеринбурге незадолго до начала матча. Если днем о финале Кубка России в городе мало что напоминало, то ближе к вечеру улицы наполнили болельщики "Зенита". На последний в сезоне выезд их прибыло около тысячи человек, тогда как вслед за "Химками" на Урал отправились около сотни болельщиков. Главной особенностью финала в Екатеринбурге стала 150-метровая LED-система, установленная на нижнем ярусе одной из центральных трибун. Перед игрой на ней и двух табло транслировалась концертная программа, в ее рамках в онлайн-режиме для болельщиков выступили группы Little Big, "Дискотека авария", Zivert, "Танцы минус" и "Смысловые галлюцинации". Во время игры на LED-экран выводились сигналы с веб-камер болельщиков, которые виртуально присутствовали на матче. "Атмосфера отличная, - сказал в разговоре с журналистами после матча президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. - Считаю, что РФС, администрация Свердловской области и футбольный клуб "Урал" многое сделали для хорошей организации финала. Болельщиков не хватало, но мы пытались добавить этот цифровой онлайн-формат. Считаю, это сделало атмосферу еще более живой". В раздевалке "Химок" не было слез и истерик Главный тренер "Химок" Сергей Юран после матча отметил, что на последних секундах игры его команда чудом не сравняла счет. "По первому тайму я бы не сказал, что "Зенит" был лучше, во втором мы начали играть по счету, терпели. В целом ребята выложились на 100%, опыта не хватило, но не уступили "Зениту" в борьбе. Всегда хочется большего, и шанс имели в концовке - мяч чудом не залетел в ворота", - сказал он.

Также специалист высказался по поводу назначения пенальти в ворота его команды. "Одиннадцатиметровый я посмотрел, со скамейки во время игры было плохо видно. Это ключевой момент в игре, концовка, игроки обращались с просьбой посмотреть VAR, но почему-то не посмотрели. То, что я увидел, вызывает сомнения в этом одиннадцатиметровом, но игра закончена, специалисты посмотрят и дадут оценку", - отметил наставник подмосковной команды. При этом вратарь "Химок" Илья Лантратов сообщил ТАСС, что у игроков после поражения не осталось плохих эмоций. "Просто немного обидно, плохих эмоций не было никаких, в раздевалке не было никаких слез и истерик, - сказал он. - Играли уверенно, не сказать, чтобы все время простояли в обороне, пытались выбегать в атаки. Чувство неудовлетворения есть". Министр спорта Московской области Роман Терюшков после поражения "Химок" заявил ТАСС, что команда не будет аутсайдером в РПЛ и доказала это своей игрой в матче против "Зенита". "Сегодня мы практически не уступали чемпиону, особенно в конце матча, когда на 94-й минуте мяч попал в штангу ворот "Зенита". Думаю, мы порадовали всю футбольную общественность страны, доказав, что у нас есть команды не только топ-уровня, у нас есть клубы, готовые с ними бороться на равных", - сказал он. Второй золотой дубль 10 лет спустя Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что плохая реализация голевых моментов у ворот "Химок" добавляла нервозности его команде. "К сожалению, не смогли забить в те моменты, когда нужно было забивать, особенно во втором тайме, - признал он. - При таком счете присутствовала нервозность, если бы игра открылась, нам было бы легче. Надо отдать должное "Химкам", хороший финал получился".

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Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев признал, что выиграть Кубок России в матче против "Химок" было непросто. "Поздравляю "Зенит" с золотым дублем! Десять лет спустя, почти как у Александра Дюма, - сказал он ТАСС. - Выиграли кубок в очень непростой борьбе, поскольку "Химки" - очень организованная команда, строго игравшая в обороне с пятью защитниками. Хотя настоящий голевой момент у них был только один, в самом конце добавленного времени, но "Зенит" не смог реализовать свои три-четыре голевых момента". "Как забили и сколько забили - это уже вопрос истории. Финалы кубков не только в футболе, но и в хоккее иногда решаются за счет одного гола, это отражает накал борьбы. Разочарования от того, что мы победили не со счетом 3:0 или 5:1, не испытываю. Мы победили серьезного соперника в упорной борьбе", - добавил гендиректор "Зенита". Дизайн Кубка России может быть изменен Кубок России, который завоевал "Зенит", состоит из хрустальной чаши с серебряными ручками, а также основания и крышки из хрусталя. Во время церемонии награждения и празднования футболисты петербургского клуба разбили крышку хрустальной чаши.

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